﻿﻿ Елезаренко и Теверов не попали в состав «Шахтера» на сбор в Турции. 21.by
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Елезаренко и Теверов не попали в состав «Шахтера» на сбор в Турции

02.02.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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2 февраля «Шахтер» отправляется в турецкий Сиде на первый зарубежный сбор, который продлится до 16 февраля. В выездной состав не попали полузащитник Евгений Елезаренко и нападающий Руслан Теверов. 

Для участия в сборе тренерский штаб определил следующих игроков:

Вратари: Владимир Бушма, Андрей Сакович, Денис Садовский.

Защитники: Игорь Бурко, Сергей Матвейчик, Алексей Янушкевич, Павел Рыбак, Александр Позняк, Олег Гарапучик.

Полузащитники: Илья Алексиевич, Эдгар Олехнович, Александр Селява, Юрий Ковалев, Валерий Сенько, Михаил Шибун, Кирилл Леонович.

Нападающие: Виталий Лисакович, Денис Лаптев, Николай Януш, Сергей Хижниченко.

Ранее сообщалось, что клуб собирается отдать Елезаренко и Теверова в аренду.

 
 
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2 февраля «Шахтер» отправляется в турецкий Сиде на первый зарубежный сбор, который продлится до 16 февраля.

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