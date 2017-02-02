2 февраля «Шахтер» отправляется в турецкий Сиде на первый зарубежный сбор, который продлится до 16 февраля. В выездной состав не попали полузащитник Евгений Елезаренко и нападающий Руслан Теверов.

Для участия в сборе тренерский штаб определил следующих игроков:

Вратари: Владимир Бушма, Андрей Сакович, Денис Садовский.

Защитники: Игорь Бурко, Сергей Матвейчик, Алексей Янушкевич, Павел Рыбак, Александр Позняк, Олег Гарапучик.

Полузащитники: Илья Алексиевич, Эдгар Олехнович, Александр Селява, Юрий Ковалев, Валерий Сенько, Михаил Шибун, Кирилл Леонович.

Нападающие: Виталий Лисакович, Денис Лаптев, Николай Януш, Сергей Хижниченко.

Ранее сообщалось, что клуб собирается отдать Елезаренко и Теверова в аренду.