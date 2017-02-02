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Елезаренко и Теверов не попали в состав «Шахтера» на сбор в Турции
02.02.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
2 февраля «Шахтер» отправляется в турецкий Сиде на первый зарубежный сбор, который продлится до 16 февраля. В выездной состав не попали полузащитник Евгений Елезаренко и нападающий Руслан Теверов.
Для участия в сборе тренерский штаб определил следующих игроков:
Вратари: Владимир Бушма, Андрей Сакович, Денис Садовский.
Защитники: Игорь Бурко, Сергей Матвейчик, Алексей Янушкевич, Павел Рыбак, Александр Позняк, Олег Гарапучик.
Полузащитники: Илья Алексиевич, Эдгар Олехнович, Александр Селява, Юрий Ковалев, Валерий Сенько, Михаил Шибун, Кирилл Леонович.
Нападающие: Виталий Лисакович, Денис Лаптев, Николай Януш, Сергей Хижниченко.
Ранее сообщалось, что клуб
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2 февраля «Шахтер» отправляется в турецкий Сиде на первый зарубежный сбор, который продлится до 16 февраля.
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