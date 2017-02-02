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Девятовский поздравил бегунью Талай с отличным началом сезона

02.02.2017 14:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский поздравил бегунью Алину Талай с отличным выступлением на турнире в закрытых помещениях в Дюссельдорфе, сообщает Sputnik.

Накануне Талай вышла в финальный забег на 60 метров с барьерами. Белоруска преодолела дистанцию за 7,95 секунды и заняла второе место. Золото досталось немке Синди Роледер. К слову, победительницу забега определил фотофиниш. Бронзовым призером стала еще одна немка Памела Дуткевич (7,99 секунды).

"Соперничество с Роледер становится уже традицией. Одновременно финишировали с немкой, но я вторая. В любом случае очень рада выступлению в начале сезона, мне все понравилось", — написала Талай в своем Facebook.

"Алина! Поздравляю с отличным началом нового сезона! Так держать! Верим в тебя!" — прокомментировал запись Талай Девятовский.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Талай в полуфинальном забеге на 100 метров с барьерами заняла восьмое место и не смогла отобраться в финал. После она заявила, что берет небольшую паузу в карьере, чтобы отдохнуть от восьми лет соревнований

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский поздравил бегунью Алину Талай с отличным выступлением на турнире...

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