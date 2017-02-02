МИНСК, 2 фев — Sputnik. Французский форвард Антуан Гризманн в случае своего перехода из мадридского "Атлетико" в английский "Манчестер Юнайтед" будет зарабатывать 17,7 миллиона евро в год, сообщает Yahoo Sports .



© Sputnik / Виктор Толочко Гризманн согласовал с "Манчестер Юнайтед" зарплату и игровой номер

Ранее британские СМИ сообщили, что нападающий "матрасников" достиг договоренности с "МЮ" по нескольким пунктам, в том числе зарплата и будущий игровой номер. Известно, что "Атлетико" готов продать 25-летнего футболиста только за сумму отступных в его контракте, которая составляет 100 миллионов евро.

Интересно, что нападающий будет получать столько же, сколько его партнер по сборной Поль Погба, перешедший в стан "красных дьяволов" ранее.

Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014 года. В нынешнем сезоне француз забил 15 голов в 29 матчах за мадридский клуб.

В мае 2016 года форвард отклонил предложение лондонского "Челси", который был готов заплатить испанскому клубу 63 миллиона фунтов за его трансфер.