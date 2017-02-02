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УЕФА выплатил белорусским клубам 533 тысячи евро за участие игроков в отборе к Евро-2016

02.02.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба УЕФА сообщила о суммах, которые получили клубы за то, что их игроки участвовали в матчах чемпионата Европы 2016 года.

За выступление в отборочном турнире организация выплатила клубам 50 миллионов евро, а за игру в финальной стадии турнира – 100 миллионов.

Белорусские клубы получили 533 тысячи евро. Самая большая сумма была выплачена БАТЭ – 283 463 евро.

 УЕФА выплатил белорусским клубам 533 тысячи евро за участие игроков в отборе к Евро-2016

Больше всего премиальных получили клубы АПЛ и чемпионшипа – 38,3 миллиона. Немецким клубам заплатили 18,48 миллиона, итальянским – 15,82, испанским – 10,45, французским – 7,2.

Команды из РФПЛ и ФНЛ получили от УЕФА 6,97 миллиона евро. Украинским клубам выплатили 3,72 миллиона.

УЕФА планирует заплатить клубам 200 миллионов евро за выступление футболистов на Евро-2020.

 
 
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Пресс-служба УЕФА сообщила о суммах, которые получили клубы за то, что их игроки участвовали в матчах чемпионата Европы 2016 года.

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