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УЕФА выплатил белорусским клубам 533 тысячи евро за участие игроков в отборе к Евро-2016
02.02.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба УЕФА сообщила о суммах, которые получили клубы за то, что их игроки участвовали в матчах чемпионата Европы 2016 года.
За выступление в отборочном турнире организация выплатила клубам 50 миллионов евро, а за игру в финальной стадии турнира – 100 миллионов.
Белорусские клубы получили 533 тысячи евро. Самая большая сумма была выплачена БАТЭ – 283 463 евро.
Больше всего премиальных получили клубы АПЛ и чемпионшипа – 38,3 миллиона. Немецким клубам заплатили 18,48 миллиона, итальянским – 15,82, испанским – 10,45, французским – 7,2.
Команды из РФПЛ и ФНЛ получили от УЕФА 6,97 миллиона евро. Украинским клубам выплатили 3,72 миллиона.
УЕФА планирует заплатить клубам 200 миллионов евро за выступление футболистов на Евро-2020.
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Пресс-служба УЕФА сообщила о суммах, которые получили клубы за то, что их игроки участвовали в матчах чемпионата Европы 2016 года.
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