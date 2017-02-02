﻿﻿ Лэмпард завершил карьеру игрока. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лэмпард завершил карьеру игрока

02.02.2017 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший полузащитник сборной Англии, «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры игрока.

«Спустя 21 невероятный год я решил, что сейчас правильный момент для завершения карьеры профессионального футболиста. Я получил ряд заманчивых предложений, чтобы продолжать играть в Англии или за рубежом. Но в 38 лет чувствую, что настал момент начать новую главу жизни.

Я очень горжусь трофеями, которые завоевал, тем, что больше 100 матчей отыграл за сборную Англии, и тем, что больше 300 голов забил за карьеру.

Я должен поблагодарить многих людей. Спасибо родителям, привившим мне ценности усердного труда, преданности работе и профессионализма. Эти идеалы я пронес через все, что делал. Я навеки благодарен семье за поддержку, моей жене Кристин, дочерям Луне и Айле.

Также благодарю друзей и мою команду. Это касается всех потрясающих партнеров, тренеров и персонала.

Хочу отдать должное клубам, за которые выступал. В первую очередь это «Вест Хэм», где случился мой дебют в 1996 году. Спасибо людям, которые поверили в меня в молодом возрасте. Мои последние клубы – это «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». Я получил огромное наслаждение от последних лет карьеры.

Конечно же, самая большая часть моего сердца принадлежит «Челси». Этот клуб дал мне очень много великолепных воспоминаний. Я никогда не забуду успехов, которых мы добились вместе. Невозможно поблагодарить лично каждого, кто помогал мне и поддерживал на протяжении 13 лет, проведенных в «Челси». Я навеки благодарен всем. Болельщики «Челси» оказывали мне и моим партнерам невероятную поддержку.

Глядя в будущее, я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность пройти обучение и квалификацию в качестве тренера. Предвкушаю возможности, которые открывает мое решение», – написал хавбек.

Полузащитник четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, четырежды побеждал в Кубке Англии, по два раза – в Кубке лиги и Суперкубке Англии.

11 лучших игроков «Челси» в XXI веке

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший полузащитник сборной Англии, «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры игрока.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экстралига. Дурнов перешел в «Гомель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика