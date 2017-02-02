Выставленный «Шахтером» на драфт отказов защитник Константин Дурнов перешел в «Гомель».

В нынешнем сезоне в составе «Шахтера» Дурнов в 32 матчах набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности +9.

«Рыси» станут седьмым клубом в карьере защитника. Прежде, помимо «Шахтера» и родной «Юности», он выступал за самарские «Крылья Советов-2», «Брест», «Неман» и «Металлург».