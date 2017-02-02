﻿﻿ Экстралига. Дурнов перешел в «Гомель». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экстралига. Дурнов перешел в «Гомель»

02.02.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Выставленный «Шахтером» на драфт отказов защитник Константин Дурнов перешел в «Гомель».

В нынешнем сезоне в составе «Шахтера» Дурнов в 32 матчах набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности +9.

«Рыси» станут седьмым клубом в карьере защитника. Прежде, помимо «Шахтера» и родной «Юности», он выступал за самарские «Крылья Советов-2», «Брест», «Неман» и «Металлург».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставленный «Шахтером» на драфт отказов защитник Константин Дурнов перешел в «Гомель».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Беларусь встретится с Россией и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика