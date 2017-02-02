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UFC. Орловский опустился на 10-е место в рейтинге тяжеловесов, Нганну поднялся в топ-6

02.02.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 10-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. На прошлой неделе «Питбуль» занимал седьмую строчку.

В воскресенье белорусский боец проиграл нокаутом в первом раунде французу Франсису Нганну.

Это поражение стало для Орловского четвертым подряд в UFC.

Отметим, что чемпионским титулом UFC в супертяжелой весовой категории владеет американец Стипе Миочич.

Нганну поднялся в рейтинге на 4 позиции и занимает 6-е место.

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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 10-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

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