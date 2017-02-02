﻿﻿ Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард завершил карьеру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

02.02.2017 15:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Бывший полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" и сборной Англии объявил о завершении карьеры.

"После 21 невероятного года я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить карьеру футболиста. Несмотря на то, что я получил ряд интересных предложений от британских и зарубежных команд, в 38 лет чувствую, что пришло время для начала новой главы в моей жизни. Я очень горжусь трофеями, которые выиграл, более 100 матчами за сборную и более 300 забитыми голами за карьеру", — написал Лэмпард в своем аккаунте в Instagram.

Футболист сказал слова благодарности "Челси". По словам Лэмпарда, клуб подарил ему "много великолепных моментов".

"Я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность получить тренерскую квалификацию, с нетерпением жду новых возможностей за пределами футбольного поля, которые открывает это решение", — заключил он.

За свою карьеру Лэмпард в составе "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, трижды чемпионат Англии, четырежды Кубок Англии, дважды Суперкубок Англии и Кубок Лиги. Футболист — лучший бомбардир в истории синих, на его счету 211 голов в 648 матчах.

Последним клубом 38-летнего футболиста был "Нью-Йорк Сити", выступающий в MLS. Также Лэмпард играл за "Вест Хэм", "Суонси", "Челси" и "Манчестер Сити". За сборную Англии Лэмпард провел 106 матчей и забил 29 голов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лэмпард получил тренерскую квалификацию и с нетерпением ждет возможностей реализовать себя за пределами поля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
UFC. Орловский опустился на 10-е место в рейтинге тяжеловесов, Нганну поднялся в топ-6
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика