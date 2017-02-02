МИНСК, 2 фев — Sputnik. Бывший полузащитник лондонского футбольного клуба "Челси" и сборной Англии объявил о завершении карьеры.

"После 21 невероятного года я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить карьеру футболиста. Несмотря на то, что я получил ряд интересных предложений от британских и зарубежных команд, в 38 лет чувствую, что пришло время для начала новой главы в моей жизни. Я очень горжусь трофеями, которые выиграл, более 100 матчами за сборную и более 300 забитыми голами за карьеру", — написал Лэмпард в своем аккаунте в Instagram.

Футболист сказал слова благодарности "Челси". По словам Лэмпарда, клуб подарил ему "много великолепных моментов".

Видео опубликовано Frank Lampard (@franklampard) Фев 2 2017 в 2:56 PST

"Я благодарен Футбольной ассоциации Англии за возможность получить тренерскую квалификацию, с нетерпением жду новых возможностей за пределами футбольного поля, которые открывает это решение", — заключил он.

За свою карьеру Лэмпард в составе "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, трижды чемпионат Англии, четырежды Кубок Англии, дважды Суперкубок Англии и Кубок Лиги. Футболист — лучший бомбардир в истории синих, на его счету 211 голов в 648 матчах.

Последним клубом 38-летнего футболиста был "Нью-Йорк Сити", выступающий в MLS. Также Лэмпард играл за "Вест Хэм", "Суонси", "Челси" и "Манчестер Сити". За сборную Англии Лэмпард провел 106 матчей и забил 29 голов.