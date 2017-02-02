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Чемпионат мира. 1/4 финала. Беларусь встретится с Россией и другие матчи
02.02.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом пройдут четвертьфиналы. Сборная России сыграет с командой Беларуси.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
1/4 финала
Казахстан – Норвегия – 4:5 ОТ (4:0, 0:4, 0:1)
Финляндия – США – 15.00
Швеция – Германия – 18.00
Россия – Беларусь – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом пройдут четвертьфиналы.
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