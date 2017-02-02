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Чемпионат мира. 1/4 финала. Беларусь встретится с Россией и другие матчи

02.02.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом пройдут четвертьфиналы. Сборная России сыграет с командой Беларуси.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

1/4 финала

Казахстан – Норвегия – 4:5 ОТ (4:0, 0:4, 0:1)

Финляндия – США – 15.00

Швеция – Германия – 18.00

Россия – Беларусь – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом пройдут четвертьфиналы.

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