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Президент ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту Зозуле»

02.02.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с Романом Зозулей, который после срыва трансфера «Райо Вальекано» может остаться без игровой практики до конца сезона.

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано».

Также я знаю, что Зозуля, как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.

В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

Наша задача – помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.

Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», – написал Павелко.

Ранее сообщалось, что представители Зозули обсудят с федерацией Испании возможность для игрока выступать за другой клуб уже в текущем сезоне. По правилам игрок не может до лета выступать за другую команду, так как по ходу сезона он уже дважды менял команду и был заявлен за три клуба.

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Роман Зозуля: «Я не связан с неонацисткими организациями»

 
 
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Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с Романом Зозулей, который после срыва трансфера «Райо Вальекано» может остаться без игровой практики до...

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