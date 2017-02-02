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Владислав Климович продолжит выступать за «Неман» на правах аренды
02.02.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как и
В аналогичном статусе этот футболист уже выступал в рядах клуба из Гродно во второй половине минувшего года, когда провел 5 встреч, а в начале октября выбыл из строя из-за травмы.
Также Климович находился в аренде в «Ислочи» (лето-осень 2015-го: 11 матчей, 5 голов) и латвийской «Елгаве» (первая половина сезона-2016: 10/2).
За главную команду «желто-синих» футболист сыграл 4 поединка, сделал одну голевую передачу.
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Как и сообщалось ранее, нападающий Владислав Климович, трансферные права на которого принадлежат БАТЭ, отдан в аренду в «Неман» до конца сезона-2017.
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