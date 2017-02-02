﻿ Чемпионат Европы. Юниоры. Белорус Смольский выиграл бронзу в индивидуальной гонке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Европы. Юниоры. Белорус Смольский выиграл бронзу в индивидуальной гонке

02.02.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место состоялись индивидуальные гонки. Россиянин Игорь Малиновский выиграл золото, белорус Антон Смольский – бронзу.

Чемпионат Европы/юниорский Кубок IBU

Нове-Место, Чехия

Юниоры

Индивидуальная гонка

1. Игорь Малиновский (Россия) – 39.56,3 (0+0+0+0)
2. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.46,6 (0+0+1+1)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 2.05,6 (0+1+0+0)
4. Маринус Вейт (Германия) – 2.14,8 (0+0+0+0)
5. Милан Земличка (Чехия) – 2.24,8 (0+0+1+0)
6. Хьюго Риваль (Франция) – 2.28,0 (0+1+0+1)
7. Эмильен Клод (Франция) – 2.38,5 (0+0+0+1)...
18. Вадим Радюк (Беларусь) – 3.45,5 (0+0+1+0)...
38. Роман Шинкевич (Беларусь) – 6.24,4 (3+1+2+0)...
58. Игорь Карпюк (Беларусь) – 8.05,0 (3+0+2+1)

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место состоялись индивидуальные гонки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Компания дочери генерала ФСБ будет экипировщиком олимпийской сборной России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика