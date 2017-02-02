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Чемпионат Европы. Юниоры. Белорус Смольский выиграл бронзу в индивидуальной гонке
02.02.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место состоялись индивидуальные гонки. Россиянин Игорь Малиновский выиграл золото, белорус Антон Смольский – бронзу.
Чемпионат Европы/юниорский Кубок IBU
Нове-Место, Чехия
Юниоры
Индивидуальная гонка
1. Игорь Малиновский (Россия) – 39.56,3 (0+0+0+0)
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Сегодня на юниорском чемпионате Европы в Нове-Место состоялись индивидуальные гонки.
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