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Иван Семененя: «Почему взяли на ЧМ только 16 человек? Нужно было бы взять 18 человек, взяли бы. 400 евро в день – не такие большие деньги для нас»

02.02.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред БФГ Иван Семененя рассказал о причинах, которые не позволили сборной Беларуси взять резервных игроков на чемпионат мира.

– Взять именно 16 человек — это решение тренера. Если бы Юрий Шевцов сказал о том, что нужно взять кого-то еще, мы бы, поверьте, нашли средства. Нужно было бы взять 18 человек, взяли бы: это не такие большие деньги для нас (400 евро в день по информации «Спорт-кадра» – Tribuna.com).

Если кто-то сказал, что причина кроется в финансах, то ему этот вопрос и адресуйте. Мы никому такой информации не сообщали, – сказал Семененя.

Как сообщает источник, выезд положенных по регламенту 16 человек и 5 представителей персонала оплачивает Министерство спорта. В предыдущие годы выезд резервных игроков, не входящих в число 16 основных, оплачивала Белорусская федерация гандбола. На чемпионат Европы — 2016 в Польше отправилось 18 гандболистов, на чемпионат мира в Катаре годом ранее — 17.

«Спорт-кадр»: «Сборная Беларуси взяла на ЧМ-2017 только 16 гандболистов из-за финансовых соображений»

 

 
 
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Первый зампред БФГ Иван Семененя рассказал о причинах, которые не позволили сборной Беларуси взять резервных игроков на чемпионат мира.

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