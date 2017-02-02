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КХЛ дисквалифицировала Вудкрофта на один матч и подвергла денежному штрафу

02.02.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Автомобилист» – «Динамо-Минск», состоявшейся 1 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СДК было принято решение оставить без изменений наложенный на главного тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта дисциплинарный штраф до конца игры. За этот эпизод канадский специалист подвергнут денежному штрафу.

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры стал для Вудкрофта повторным в текущем сезоне, он получил обязательную дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф.

Помимо того, на нападающего «Автомобилиста» Станислава Чистова наложен большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20) за удар концом клюшки Сергея Костицына. Помимо того, Чистов подвергнут денежному штрафу.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Автомобилист» – «Динамо-Минск», состоявшейся 1 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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