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Еврочеллендж. Беларусь – Германия. Матчи национальных сборных состоятся в Жлобине и Бобруйске

02.02.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 и 15 апреля сборная Беларуси проведет матчи Европейского хоккейного вызова против команды Германии.

Поединки состоятся в Жлобине и Бобруйске соответственно. Ледовый дворец в Жлобине вмещает 2,018 зрителей, «Бобруйск-Арена» – 7,191 человек.

 
 
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14 и 15 апреля сборная Беларуси проведет матчи Европейского хоккейного вызова против команды Германии.

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