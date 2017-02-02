|
Еврочеллендж. Беларусь – Германия. Матчи национальных сборных состоятся в Жлобине и Бобруйске
02.02.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
14 и 15 апреля сборная Беларуси проведет матчи Европейского хоккейного вызова против команды Германии.
Поединки состоятся в Жлобине и Бобруйске соответственно. Ледовый дворец в Жлобине вмещает 2,018 зрителей, «Бобруйск-Арена» – 7,191 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 и 15 апреля сборная Беларуси проведет матчи Европейского хоккейного вызова против команды Германии.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии