Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась ожиданиями от предстоящей встречи сборной Беларуси с Голландией.

– В преддверии важного матча настроение очень хорошее. Мы еще в среду опробовали корт на «Чижовка-Арене», прибились к нему буквально за день. Покрытие комфортное, мы на таком еще в Будапеште играли.

- Мировая группа — это серьезный уровень и совсем другие соперницы. Не тяготит ли тебя их рейтинг, статус, притязания?

– Кубок федерации — это совсем другая энергетика, не сравнимая с личными турнирами. Да, в восьмерке лучших мы будем играть в первый раз, но на рейтинг соперниц обращать внимания не стоит. Уверена, у нас будет интересная игра, а победит, как всегда, сильнейший.

- Сейчас какие ощущения — быстрей бы на корт или мандраж бьет?

– Ни то, ни то. Я спокойна, когда придет время, тогда и выйдем на корт.

- В предыдущих встречах ты вытащила немало важных матчей. Уже освоилась с ролью лидера в отсутствии Вики?

– Не могу сказать, что именно я вытаскивала важные матчи. Все девочки внесли свой вклад в дорогу к Мировой группе. И в противостоянии с голландками все девчонки, кого бы капитан не поставил, будут выходить на корт и отдавать все силы для победы.

- От Вики Азаренко уже было какое-нибудь напутствие на матч?

– Даже не знаю. Может, кого и напутствовала, я не в курсе, – сказала Саснович.

Напомним, матч Кубка федерации Беларусь – Нидерланды состоится 11-12 февраля на «Чижовка-Арене».