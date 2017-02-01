Чемпиона Беларуси в составе «Гомеля» и лучший бомбардир в истории «Витебска» Руслан Усов, ныне рабочий на стройках в России, в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о страсти к ставкам в букмекерских конторах.

- Понимали, что обмануть тотализатор невозможно?

– Прекрасно! И сейчас сильно жалею, что ходил туда. Все осознавал, но игромания, наверное, неизлечима.

- Вас кодировали?

– На год — благодаря агенту Исаеву. Когда в 2009-м переходил в «Белшину» к Седневу, тот сказал: «Возьму, только если закодируют». Сделали это в Витебске — у Хадоркина, который тогда как раз по всей стране ездил. Двести пятьдесят тысяч стоило. Сразу лекцию читал, почему нельзя так делать. Потом шаманил. Длилось все недолго — минут семь-восемь. Потому что народу к нему на прием было много: только при мне — человек сорок. Помогло: год и неделю вообще букмекерские конторы не посещал. Но знаю людей, которые выходили от Хадоркина и сразу выпивать начинали.

- Одалживали деньги у всех подряд?

– Просил и у ребят в команде, и у знакомых. У одного — пятьсот долларов, у другого — тысячу, у третьего — две. В те времена в «Витебске» зарплата же неплохая была. Самая большая — восемь тысяч — вроде бы у бывшего спартаковца Мора, Гончарика и Зуева. У меня средняя — четыре.

- Тренеры вашим просьбам едва ли были рады?

– Точно. Особенно в «Нафтане». Как только пришел в команду, Ковалевич на тренировке нас построил: «Этому не давайте ни копейки». Но ребята все равно одалживали. В «Витебске» даже Хацкевич выручал.

- Знал, зачем вам деньги?

– А я ему прямо говорил, что проигрался и нужно долги вернуть. Николаич с пониманием относился. Человек с большой буквы. Порядочный очень. В раздевалке вел себя с нами как с равными. Как такой же футболист. Но на поле требовал сполна. Интересно с ним работалось. На тренировках особо не бегали. Все занятия — с мячом.

- Сколько за всю жизнь проиграли на тотализаторе?

– Двести пятьдесят тысяч долларов — точно. Огромные деньги! Мне бы нынешние мозги да в то детство… Азарт меня сгубил. Покойный отец говорил: «Бегает дурачок за значок. Такие деньги получаешь, а потом сам же их и отдаешь», – сказал Усов.