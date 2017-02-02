Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился ожиданиями от предстоящего поединка Кубка федерации Беларусь – Голландия.

– У нас серьезные виды на этот матч. Когда составляли план на игру, то все теннисистки и капитан команды в качестве цели обозначили три буквы — «Поб». Это значит — победа. Состав соперниц мы уже знаем, он несколько отличается от того, который ожидали увидеть. Первым номером у них будет Бертенс, вторым — Бургер. Они будут играть «одиночку». Крайчек однозначно выйдет в паре. Посмотрим еще их тренировочный процесс, там будет понятно, что они заготовили.

- Что мы им противопоставим в плане тенниса?

– Нам очень помогли ребята из «Теннис Ком Стат», мы попросили их проанализировать статистику голландских спортсменок в зависимости от соперниц, и они предоставили нам серьезную информационную базу, которая позволяет выработать тактические схемы против каждой.

- В 2014 году Бертенс обыграла Саснович и Говорцову, в 2015 году еще раз взяла верх над Саснович. То есть, все зависит от того, предоставит ли нам шансы лидер голландок?

– Вот вы мне про 2014-й, про 2015-й… А в 1917 году была революция, и в этом году будем ее столетие справлять или отмечать, кому как нравится. Мало ли что было в 2014-м… Столько воды утекло, дети уже выросли, они взрослые уже. Корт всех рассудит. Самое главное — не играться с самим собой. Главный враг любого спортсмена — это он сам.

- Вам, как капитану, как проще планировать процесс подготовки к матчу Кубка федерации — точно зная, что Азаренко не приедет, или все же иметь в рукаве этот козырь, правда, совершенно непредсказуемый в плане появления из рукава?

– Я очень рад за Азаренко, что она стала мамой, родила ребенка. Это большое счастье для каждой женщины. Дай бог ей как можно быстрее вернуться в команду, поскольку с Азаренко наша команда гораздо сильнее. Упрекать ее в том, что она не играет, как и утверждать то, что без нее мы не сможем выступать, я не хотел бы. Она всегда готова помочь команде, а то, что было в прежние годы — играла, не играла, то это нам нужно шевелиться. Вика же не сможет играть вечно, нам нужно подтягивать молодежь, научить их большому теннису.

- Насколько вас беспокоят откровенно слабые результаты Говорцовой как по прошлому сезону, так и в начале нынешнего?

– А с чего вы взяли, что они меня беспокоят?

- Я как раз спрашиваю — насколько беспокоят. Может они вас вообще не беспокоят.

– Совершенно верно, они меня вообще не беспокоят. Результаты Говорцовой — это ее личные проблемы.

- Тогда на каком основании вы ее вызываете на матч Мировой группы? Где же здесь спортивный принцип формирования состава?

– Мне нужны не ее результаты в личных турнирах, мне нужен опыт Говорцовой, ее умение выложиться ради одной встречи. У нее есть определенная задача в этом матче — отыграть парный поединок. У меня нет лучшего парного игрока в команде, чем Говорцова. Она мне очень нужна, я ее берегу, – сказал Дубров.

Поединок Беларусь – Голландия состоится 11-12 февраля в «Чижовка-Арене».