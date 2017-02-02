Чемпион Беларуси в составе «Гомеля» и лучший бомбардир в истории «Витебска» Руслан Усов, ныне рабочий на стройках в России , в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о об отношении к алкоголю в бытность футболистом.

– ...Кроме виски и пива, других напитков был не особый любитель. Но пива пил много. С выезда, бывало, и десять литров брал в автобус.

- Это ж двадцать бутылок по пол-литра!

– Ну да. Правда, брал в баночках — сразу ящик. Некоторым тренерам загадку загадывал: «Машина без бензина поедет?» Они с серьезным видом: «Нет» — «Вот и я без пива не побегу!» Но десять литров — это, наверное, рекорд. А так обычно пятерочку — для поднятия тонуса. Если назавтра нужно было на тренировку, в бане попаришься — и нормально.

- На поле навеселе выходили?

Нет. Вот после вчерашнего — частенько бывало. Не сказал бы, что физически в игре это мешало. А технически — может быть: мяч нормально не остановить, не пробить как надо.

- В команде замечали?

В «Витебске» наш доктор Витальич всегда по глазам определял. Если красные, все ясно. А я нашел способ — покупал в аптеке визин и закапывал в глаза. Они тут же белыми становились. Так что меня можно было раскусить только из-за перегара. Например, когда тренеры подходили поговорить. Но у меня в таких случаях сразу же шнурки развязывались, – сказал Усов.

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