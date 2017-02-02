﻿﻿ Минское «Динамо» стало выиграло конкурс «Бренд года-2016». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское «Динамо» стало выиграло конкурс «Бренд года-2016»

02.02.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны итоги республиканского конкурса «Брэнд года».

По итогам общенационального голосования брэнд футбольного клуба «Динамо-Минск» стал победителем в категории «Спортивные клубы – Футбольный клуб» потребительской номинации.

Напомним, в категории «Спортивные клубы – хоккейный клуб» брэндом ушедшего года стало хоккейное минское «Динамо».

Минское «Динамо» стало выиграло конкурс «Бренд года-2016»

Фото: официальный сайт минского «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны итоги республиканского конкурса «Брэнд года».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-футболист «Гомеля» и «Витебска» Усов: «Пива пил много. С выезда, бывало, и десять литров брал в автобус»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика