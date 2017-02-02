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Минское «Динамо» стало выиграло конкурс «Бренд года-2016»
02.02.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны итоги республиканского конкурса «Брэнд года».
По итогам общенационального голосования брэнд футбольного клуба «Динамо-Минск» стал победителем в категории «Спортивные клубы – Футбольный клуб» потребительской номинации.
Напомним, в категории «Спортивные клубы – хоккейный клуб» брэндом ушедшего года
Фото: официальный сайт минского «Динамо»
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Стали известны итоги республиканского конкурса «Брэнд года».
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