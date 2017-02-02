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«Шахтер» потерпел 11-е поражение в 15 матчах под руководством Цыплакова
02.02.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Шахтер» всухую уступил «Неману» (0:3).
Таким образом, под руководством Владимира Цыплакова команда потерпела 11-е поражение в 15 матчах.
Отметим, что под руководством Андрея Гусова «Шахтер» потерпел 4 поражения в 22-х встречах.
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В рамках регулярного чемпионата Экстралиги «Шахтер» всухую уступил «Неману» (0:3).
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