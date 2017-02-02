Тренер детской школы «Цмокаў» Сергей Шайковский сравнил детский баскетбол в СССР и Беларуси.

Сейчас проблема в Беларуси: все тренеры зависят от школьных залов. Важно, когда база есть, когда есть хорошие условия, когда ты не в холодном зале, где дети замерзают и заболевают. Мы сами построили себе зал, он был с утра и до вечера для баскетбола. Считай, как только мы построили зал, так все сразу и пошло-поехало.

Ну, и в Советское время было так: есть место для каких-нибудь соревнований – можешь ехать. Приходишь в районо и выбираешь, хоть в самый конец Союза можешь отправиться, главное – чтоб оттуда был вызов на соревнования. Если есть вызов – держи деньги, вперед. Такого ж не было, что денег не хватает. И турниров тогда было ничуть не меньше, чем сейчас в календаре детских команд «Цмоковского» СДЮШОРа. И мы говорим про районный город, про Осиповичи, а представьте, как было в крупных городах.

У нас была система по принципу Евролиги. Например, Гродненский регион – своя коалиция, Гомельский, Гродненский регионы – тоже. Туда на турниры попасть было трудно, старались своих звать. Получилось, что мы попали в коалицию «Киев-Речица-Чернигов-Минск-Осиповичи-Бердичев-Рязань». И мы за год делали 5 выездов. При этом ездили мы не как сегодня по 2-3 дня. Если турнир – то это 5 дней.

И, конечно, не было компьютеров и телевизоров. Живая нация. Все хотели поехать на эти турниры. Если тренер по какой-то причине оставлял тебя дома – все, трагедия. Это психологически держало в тонусе.

Вот и весь секрет.

- В советское время отношение к детскому тренеру другое было? Зарплаты, может, больше были?

– Конечно, больше. У меня мама работала акушеркой и получала 70 рублей, а я со свежим дипломом на руках – уже 110. А как только дали чуть больше часов, ставку подняли до 150. Я с девушкой в ресторан заходил свободно, потому что у меня были деньги. Не говоря о том, что я ползарплаты оставлял родителям.

Опять же, любые соревнования, областные или республиканские – это месяц сборов, за которые тоже давали. Это, согласись, что-то значит. Детей я водил на комплексные обеды только в ресторан в советские времена – там было качественное питание, которое лучше подходило спортсменам.

- А как вы сейчас отвлекаете детей от телефонов?

– Так дети не поменялись. Условия жизни поменялись, стали лучше, цивилизация пришла. Раньше никто б не возмутился, если б детей разместили на старую турбазу. А сейчас, как только чего-то не хватает, они сразу некомфортно себя чувствуют. Так, конечно, и должно быть, это правильная реакция личности.

Поэтому повторюсь: дети не поменялись, поменялась цивилизация. И если у меня есть дополнительный интерес, значит, мое внимание на это интерес обязательно отвлечется. И это тоже нормально, это природное явление. Я делаю то, что больше привлекает мое внимание. И наша задача – тренера, школы – быть сильнее вот этого всего постороннего и перетянуть внимание ребенка туда, где тоже интересно. Там же интересно: фильмы интересные, игры интересные. Но и у нас должно быть интересно. Только надо сделать так, чтобы у нас было более интересно, – сказал Шайковский.