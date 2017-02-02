﻿﻿ Евролига. 14 очков Параховского не помогли УНИКСу обыграть «Олимпиакос», «Бамберг» Веремеенко принимает «Маккаби» и другие матчи. 21.by
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Евролига. 14 очков Параховского не помогли УНИКСу обыграть «Олимпиакос», «Бамберг» Веремеенко принимает «Маккаби» и другие матчи

02.02.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Олимпиакос Греция 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)
Дата проведения
2 февраля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Лэнгфорд (25 + 7 передач), Параховский (14), Каймакоглу (4), Столл (3), Панин (2)  старт; Антипов (19), Банич (4), Воронов (2), Джонсон (2), Кларк (0), Уильямс (0).
Олимпиакос
Грин (25), Принтезис (20), Милутинов (11 + 7 подборов), Папаниколау (10), Манцарис (9 + 6 передач)  старт; Аграванис (6), Уотерс (5), Берч (4), Атинаю (0), Папапетру (0).

Жальгирис Литва  –  Барселона Испания 67:70 (4 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 21.00, «Жальгирис арена»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  ЦСКА Москва Россия 67:61 (4 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Бамберг Германия  –  Маккаби FOX Израиль 31:34 (2 четверть)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Брозе Арена»
Онлайн матча

ЕА7 Милан Италия  –  Дарушафака Турция
Дата проведения
2 февраля, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 8-12, Барселона Испания – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, ЕА7 Милан Италия – 6-14, Галатасарай Турция – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Евролига Регулярный чемпионат Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8,...

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