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Евролига. 14 очков Параховского не помогли УНИКСу обыграть «Олимпиакос», «Бамберг» Веремеенко принимает «Маккаби» и другие матчи
02.02.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Евролига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 8-12, Барселона Испания – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, ЕА7 Милан Италия – 6-14, Галатасарай Турция – 6-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Евролига. 14 очков Параховского не помогли УНИКСу обыграть «Олимпиакос», «Бамберг» Веремеенко принимает «Маккаби» и другие матчи
Евролига Регулярный чемпионат Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8,...
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