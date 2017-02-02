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Игорь Воронков, Шкабара, Ковалюк и Степанов перешли в «Смолевичи-СТИ», Молош утвержден главным тренером, Гомелько стал тренером вратарей

02.02.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Смолевичи-СТИ» подписали контракты с полузащитниками Игорем Воронковым, Олегом Шкабарой, Сергеем Ковалюком и вратарем Романом Степановым. Последним клубом Воронкова были «Крумкачы», Шкабары и Степанова – «Нафтан», Ковалюка – «Гранит».

Дмитрия Молоша утвердили в должности главного тренера. Раньше у него был статус исполняющего обязанности главного тренера. Помогать Молошу будет Виталий Казанцев и тренер вратарей Артем Гомелько, выступавший в прошлом сезоне за «Слоним».

 
 
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«Смолевичи-СТИ» подписали контракты с полузащитниками Игорем Воронковым, Олегом Шкабарой, Сергеем Ковалюком и вратарем Романом Степановым.

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