«Смолевичи-СТИ» подписали контракты с полузащитниками Игорем Воронковым, Олегом Шкабарой, Сергеем Ковалюком и вратарем Романом Степановым. Последним клубом Воронкова были «Крумкачы», Шкабары и Степанова – «Нафтан», Ковалюка – «Гранит».

Дмитрия Молоша утвердили в должности главного тренера. Раньше у него был статус исполняющего обязанности главного тренера. Помогать Молошу будет Виталий Казанцев и тренер вратарей Артем Гомелько, выступавший в прошлом сезоне за «Слоним».