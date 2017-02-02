Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал поражение от «Немана» (0:3) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.

– Нам противостояла хорошо обученная команда, которая находится вверху турнирной таблицы, потому нам тяжело было бороться. Но мы старались, сражались. Вчистую проиграли второй период. Хочу отметить наших болельщиков, которые приехали и поддержали нас.

- Прокомментируйте расставание с Дурновым и Рядинским.

– Эти игроки не проходили в состав, у нас защитников хватает в составе. Если хоккеисты не проходят в состав, держать игроков в команде не имеет никакого смысла.

- Как оцените игру новичков (Белова и Докшина – прим. ист.)?

– Они пока находятся в недостаточно хорошей спортивной форме, поэтому оценить их игру сложно. Стараемся привести их в форму, чтобы они показали игру на своем уровне, – сказал Цыплаков.

Напомним, «Шахтер» выставил Дурнова и Рядинского на драфт отказов. Рядинский перешел в польский «Подхале», Дурнов – в «Гомель» .

«Шахтер» потерпел 11-е поражение в 15 матчах под руководством Цыплакова