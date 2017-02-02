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Владимир Цыплаков: «Дурнов и Рядинский не проходили в состав, у нас защитников хватает»
02.02.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал поражение от «Немана» (0:3) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.
– Нам противостояла хорошо обученная команда, которая находится вверху турнирной таблицы, потому нам тяжело было бороться. Но мы старались, сражались. Вчистую проиграли второй период. Хочу отметить наших болельщиков, которые приехали и поддержали нас.
- Прокомментируйте расставание с Дурновым и Рядинским.
– Эти игроки не проходили в состав, у нас защитников хватает в составе. Если хоккеисты не проходят в состав, держать игроков в команде не имеет никакого смысла.
- Как оцените игру новичков (Белова и Докшина – прим. ист.)?
– Они пока находятся в недостаточно хорошей спортивной форме, поэтому оценить их игру сложно. Стараемся привести их в форму, чтобы они показали игру на своем уровне, – сказал Цыплаков.
Напомним, «Шахтер»
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков прокомментировал поражение от «Немана» (0:3) в рамках регулярного чемпионата экстралиги.
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