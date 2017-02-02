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Биатлон: тренеры огласили предварительный состав на ЧМ в Хохфильцене
02.02.2017 20:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной Беларуси на Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).
Мировое биатлонное первенство стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.
Тренерский штаб сборной Беларуси озвучил предварительный состав женской и мужской команд:
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
"Обращаем ваше внимание, что состав сборной предварительный и в нем возможны изменения", — подчеркнули в БФБ.
Расписание гонок:
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В предварительную заявку на Чемпионат мира тренерский штаб включил десять спортсменов.
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