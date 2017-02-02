МИНСК, 2 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева включена в предварительный состав сборной Беларуси на Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Мировое биатлонное первенство стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.

Тренерский штаб сборной Беларуси озвучил предварительный состав женской и мужской команд:

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

"Обращаем ваше внимание, что состав сборной предварительный и в нем возможны изменения", — подчеркнули в БФБ.

Расписание гонок:

9 февраля (16:45, четверг) — смешанная эстафета

10 февраля (16:45, пятница) — спринт, женщины

11 февраля (16:45, суббота) — спринт, мужчины

12 февраля (12:30, воскресенье) — гонка преследования, женщины

12 февраля (16:45, воскресенье) — гонка преследования, мужчины

15 февраля (16:30, среда) — индивидуальная гонка, женщины

16 февраля (16:30, четверг) — индивидуальная гонка, мужчины

17 февраля (16:45, пятница) — эстафета, женщины

18 февраля (16:45, суббота) — эстафета, мужчины

19 февраля (13:30, воскресенье) — масс-старт, женщины

19 февраля (16:45, воскресенье) — масс-старт, мужчины