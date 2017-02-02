МИНСК, 2 фев — Sputnik. Канадский голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск", по мнению болельщиков, стал лучшим игроком выездного матча КХЛ против "Автомобилиста" (Екатеринбург), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Накануне минчане провели очередной матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками подопечных Крэйга Вудкрофта стала команда Восточной конференции екатеринбургский "Автомобилист". Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей .

"Голкипер "Динамо-Минск" вновь признается болельщиками лучшим в выездном матче. За Бена Скривенса проголосовало 34% участников опроса на нашем сайте", — рассказали в "Динамо".

Авторы голов в ворота "Автомобилиста" Александр Павлович и Александр Матерухин заняли второе (21%) и третье (19%) места соответственно.

К слову, сэйв Скривенса попал в топ-10 недели КХЛ. Эпизод 3-го периода матча против "Автомобилиста" на пятом месте рейтинга.

Следующий матч "бело-синие" проведут в пятницу, 3 февраля, в Астане против "Барыса".

Сейчас минчане с 96 очками занимают шестое место на Западе.