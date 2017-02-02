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Фанаты назвали Бена Скривенса лучшим игроком матча с "Автомобилистом"
02.02.2017 20:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Канадский голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск", по мнению болельщиков, стал лучшим игроком выездного матча КХЛ против "Автомобилиста" (Екатеринбург), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Накануне минчане провели очередной матч выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками подопечных Крэйга Вудкрофта стала команда Восточной конференции екатеринбургский "Автомобилист".
"Голкипер "Динамо-Минск" вновь признается болельщиками лучшим в выездном матче. За Бена Скривенса проголосовало 34% участников опроса на нашем сайте", — рассказали в "Динамо".
Авторы голов в ворота "Автомобилиста" Александр Павлович и Александр Матерухин заняли второе (21%) и третье (19%) места соответственно.
К слову, сэйв Скривенса попал в топ-10 недели КХЛ. Эпизод 3-го периода матча против "Автомобилиста" на пятом месте рейтинга.
Следующий матч "бело-синие" проведут в пятницу, 3 февраля, в Астане против "Барыса".
Сейчас минчане с 96 очками занимают шестое место на Западе.
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Накануне "зубры" оформили пятую победу подряд; в активе "Динамо" после 54 матчей 96 очков и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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