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НХЛ. «Филадельфия» против «Монреаля», «Сент-Луис» сыграет с «Торонто» и другие матчи

03.02.2017 01:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Рейнджерс 1:1 (3 период)
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 37 Зукарелло-Асен ( Миллер, Макдона)
1:1 – 54 Фрэнсон (Эннис, О′Райлли)

 

Филадельфия – Монреаль 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Нестеров (Шоу, Гальченюк)
1:1 – 37 Жиру (Шенн, Штрайт)
2:1 – 43 Рид (Казинс, Кутюрье)
3:1 – 59 Кутюрье ()

 

Тампа-Бэй – Оттава 2:4 (3 период)
Дата проведения
3 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Джонсон (Кучеров)
1:1 – 26 Стоун (Сиси, Смит)
1:2 – 31 Террис (Карлссон, Хоффман)
1:3 – 42 Хоффман (Стоун, Террис)
2:3 – 47 Пойнт (Палат, Бойл)
2:4 – 49 Стоун (Брассар, Карлссон)

 

Сент-Луис – Торонто 1:1 (1 период)
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Марнер (ван Римсдайк, Бозак)
1:1 – 17 Стеен (Штястны, Шаттенкирк)

 

Нэшвилл – Эдмонтон 2:0 (2 период)
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Арвидссон (Джохансен)
2:0 – 39 Джохансен (Форсберг, Арвидссон)

 

Даллас – Виннипег 2:4 (2 период)
Дата проведения
3 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Литтл (Лайне, Элерс)
1:1 – 11 Клингберг (Бенн)
2:1 – 13 Бенн (Ивс, Немет)
2:2 – 19 Шайфли (Уилер)
2:3 – 25 Шайфли (Бафлин, Перро)
2:4 – 32 Элерс (Лайне)

 

Аризона – Чикаго 0:3 (2 период)
Дата проведения
3 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Кэйн (Тэйвс, Кит)
0:2 – 9 Хартман (Дежарден, Кит)
0:3 – 14 Госса (Сибрук, Панарин)

 

Ванкувер – Сан-Хосе 0:0 (1 период)
Дата проведения
3 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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