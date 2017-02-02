Чемпион Беларуси в составе «Гомеля» и лучший бомбардир в истории «Витебска» Руслан Усов, ныне рабочий на стройках в России , в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о проблемах с алкоголем в бытность футболистом.

- За нарушение режима санкции применяли часто?

– Да. Как-то в Турции на сборах пропал на два дня — оштрафовали на зарплату. Это в «Витебске» при Коноплеве было.

- Что за история?

Из-за перемены климата заболел — температура поднялась. Врачи прописали постельный режим. Рядом с нами работал судейский корпус. Встретил пару знакомых. Они особо не пили, а я по барам прошелся. Вообще-то пропал — не совсем подходящее слово. Находился в команде, но на тренировки не ходил.

- Это единичный случай?

– Еще было два в «Нафтане». В 2009-м весной в Кубке прошли и «Гомель», и БАТЭ. За победу над Борисовом получили по пять тысяч долларов премиальных. Я сразу после тренировки поехал тысячу долга отдавать в Витебск — там и завис. Выпили с человеком по паре пива. Но получился, как называли это некоторые тренеры, трамплин. Проще говоря, пошел дальше. А «Витебск» как раз принимал Брест. Решил за команду поболеть, но перед этим зашел на стадионе в кафе «Спринт». Заказал триста пятьдесят водки. На трибунах был уже в неадекватном состоянии. Думал, наутро успею на такси в Новополоцк — в десять была пробежка. Но вышло, что примерно в это время только проснулся. Через неделю Цыбин уволил по статье. Та история, наверное, и погубила всю жизнь…

- Ну а другое происшествие?

– На пару дней загулял в Гомеле. А там как раз была ближайшая игра «Нафтана». Чтобы не возвращаться в Новополоцк, сказал Ковалевичу, что жена попала под трамвай. Тот, конечно, разрешил остаться дома. Ждал меня уже по приезде команды на матч — на ужине. Я туда добирался как мог. На поле назавтра, естественно, не вышел. Отец покойный приехал на футбол: «А ты чего на трибуне?» — «Ай, спина болит». Жена об этом, может, и до сих пор не знает, – сказал Усов.

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