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«МЮ» готов потратить на покупку Гризманна и Линделефа 150 млн евро

03.02.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерен приобрести не только форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

Сообщается, что на покупку двух игроков манкунианцы готовы потратить 130 миллионов фунтов (153 миллиона евро).

«МЮ» хотел подписать 22-летнего шведа еще в январе, но трансфер сорвался из-за разногласий между «Бенфикой» и «Вестеросом», первым клубом Линделефа, по выплате компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерен приобрести не только форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

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