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Белорусы в пятницу сразятся с румынами в Кубке Дэвиса

03.02.2017 08:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по теннису в пятницу начинает свое выступление в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против команды Румынии, сообщает Sputnik.

Накануне в столичном Дворце тенниса состоялась жеребьевка предстоящих матчей. 3 февраля в 11:00 в стартовом одиночном поединке на корт выйдут первый номер белорусской сборной Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) и вторая ракетка румынской команды Адриан Унгур (313). К слову, в двух предыдущих матчах Кубка Дэвиса Ивашко также брал на себя стартовый поединок.

"Рейтинг играет не такую важную роль. Каждый хочет победить — неважно, на сколько позиций разница в рейтинге. Главное, если ты хочешь победить, то нужно играть до последнего очка", — прокомментировал Ивашко роль рейтинга теннисистов в матчах Кубка Дэвиса. Слова спортсмена приводит пресс-служба Белорусской теннисной федерации.

Ивашко также добавил, что успел подготовиться к турниру и наслаждается своим присутствием на Кубке Дэвиса.

Вторым матчем в пятницу будет противостояние Егора Герасимова (341) и Мариуса Копила (129).

В субботу, 4 февраля, состоится парная встреча. В составе хозяев на корт выйдут Максим Мирный (25-й номер парного рейтинга) и Егор Герасимов. У гостей на матч заявлены бывший партнер Мирного по игре на крупнейших международных турнирах Хория Текау (18) и Николай Фрунза (524).

"Я думаю, это будут очень увлекательные и захватывающие матчи, ведь по разные стороны встретятся такие опытные во всех смыслах бойцы. К тому же, они играли в одном тандеме и хорошо друг друга знают. А в помощь им будут молодые, амбициозные ребята, которые находятся на очень приличном уровне в одиночном разряде. Матч, безусловно, будет очень зрелищным, динамичным, на высоких скоростях", — прокомментировал предстоящий парный поединок капитан белорусской команды Владимир Волчков.

Для ветерана белорусской команды 39-летнего Максима Мирного матч с румынами будет 49-м в розыгрышах Кубка Дэвиса. Впервые Мирный сыграл за сборную Беларуси в 1994 году. С тех пор он одержал 58 побед (24 — в одиночном разряде и 34 — в парном).

В заключительный день соревнований 5 февраля состоятся еще два одиночных поединка: Ивашко — Копил, Герасимов — Унгур.

Ранее в розыгрыше Кубка Дэвиса белорусские и румынские теннисисты встречались лишь однажды — в 2005 году белорусы уступили в гостях со счетом 2:3. Сейчас сборная Беларуси занимает 38-е место в командном рейтинге Кубка Дэвиса, румыны находятся на 31-й позиции.

Победитель матча Беларусь — Румыния в следующем раунде борьбы за выход в Мировую группу в сентябре сыграет с командой Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Соревнования продлятся три дня в столичном Дворце тенниса, придти поддержать команду может любой желающий - вход бесплатный.

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