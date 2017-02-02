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ЧМ по хоккею с мячом: белорусы пропустили от россиян 17 голов
03.02.2017 07:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев — Sputnik. Сборная Беларуси по хоккею с мячом потерпела разгромное поражение от команды России на Чемпионате мира в Швеции со счетом 0:17 (0:6), сообщает Sputnik.
Накануне в шведском Сандвикене состоялся четвертьфинальный поединок ЧМ Беларусь — Россия. В составе победителей точными бросками отметились Евгений Иванушкин (18-я, 20-я, 57-я, 58-я, 73-я и 75-я минуты), Алмаз Миргазов (31, 39, 64, 81), Артем Бондаренко (на 8-й минуте), Янис Бефус (41, 54), Александр Антипов (47, 60) и Никита Иванов (68, 77).
В других четвертьфинальных встречах норвежцы были сильнее казахов (5:4), Финляндия одолела США (15:1), шведы разделались с немцами (34:6).
Таким образом, 4 февраля в полуфиналах сыграют Норвегия — Швеция и Финляндия — Россия.
Команда Беларуси 4 февраля оспорит седьмое место в поединке с Германией, Казахстан и США разыграют пятую строчку.
Поединки за золото и бронзу состоятся на чемпионате мира в Сандвикене 5 февраля.
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Белорусы ничего не смогли противопоставить россиянам, которые без особого труда вышли в полуфинал мирового турнира по бенди.
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