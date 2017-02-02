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Кубок Дэвиса. Беларусь – Румыния. Ивашко против Унгура, Герасимов – Копил

03.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В минском Дворце тенниса проходят матчи первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии. «Беларусь 5» покажет все игры в прямом эфире.

Кубок Дэвиса

Евро-Африканская зоны I

Первый раунд

Беларусь – Румыния – 0:0

1-й день

Илья Ивашко – Адриан Унгур

3 февраля, 11.00

Егор Герасимов – Мариус Копил

3 февраля, 13.00

2-й день

Максим Мирный / Егор Герасимов  – Хория Текау / Николай Фрунза

4 февраля, 13.00

3-й день

Илья Ивашко – Мариус Копил

5 февраля, 11.00

Егор Герасимов – Адриан Унгур

5 февраля, 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В минском Дворце тенниса проходят матчи первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии.

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