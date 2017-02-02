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Кубок Дэвиса. Беларусь – Румыния. Ивашко против Унгура, Герасимов – Копил
03.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В минском Дворце тенниса проходят матчи первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии. «Беларусь 5» покажет все игры в прямом эфире.
Кубок Дэвиса
Евро-Африканская зоны I
Первый раунд
Беларусь – Румыния – 0:0
1-й день
Илья Ивашко – Адриан Унгур
3 февраля, 11.00
Егор Герасимов – Мариус Копил
3 февраля, 13.00
2-й день
Максим Мирный / Егор Герасимов – Хория Текау / Николай Фрунза
4 февраля, 13.00
3-й день
Илья Ивашко – Мариус Копил
5 февраля, 11.00
Егор Герасимов – Адриан Унгур
5 февраля, 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В минском Дворце тенниса проходят матчи первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии.
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