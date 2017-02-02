Руководитель строительства стадиона «Динамо» Александр Лащ рассказал о ходе работ.

«Работы ведутся согласно графику, есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций на объект. Планируем устранить эту проблему в течение февраля», – сказал Лащ.

Сообщается, что легкая и прочная алюминиевая кровля стадиона создаст навес, под которым будет находиться около 70% зрительских мест. Всего стадион вместит около 22 тыс. зрителей.

Напомним, при реконструкции сохраняется историческая часть стадиона, в том числе аркада со стороны улицы Кирова. Планируется, что стадион «Динамо» откроется в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.