При содействии Сергея Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса».

Принять участие в нем могут дети от шести до тринадцати лет. Планируется, что в кэмпе примут участие 50-60 детей не только из Беларуси, но и из соседних стран.

Стоимость участия – до 800 рублей. В эту сумму войдет питание и экипировка.

Мероприятие пройдет с 25 по 30 мая.