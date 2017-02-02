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При содействии Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса», стоимость участия – до 800 рублей
03.02.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
При содействии Сергея Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса».
Принять участие в нем могут дети от шести до тринадцати лет. Планируется, что в кэмпе примут участие 50-60 детей не только из Беларуси, но и из соседних стран.
Стоимость участия – до 800 рублей. В эту сумму войдет питание и экипировка.
Мероприятие пройдет с 25 по 30 мая.
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При содействии Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса», стоимость участия – до 800 рублей
При содействии Сергея Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса».
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