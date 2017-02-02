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Marca: Моуринью, в отличие от руководства «МЮ», сомневается в целесообразности трансфера Гризманна

03.02.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В «Манчестер Юнайтед» есть разногласия по поводу летнего приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что идея покупки 25-летнего француза принадлежит руководству английского клуба, тогда как главный тренер команды Жозе Моуринью сомневается в том, что нападающий впишется в игру манкунианцев.

Опция выкупа Гризманна составляет 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что на трансферы Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа «МЮ» готов потратить 150 миллионов.

 
 
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В «Манчестер Юнайтед» есть разногласия по поводу летнего приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

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