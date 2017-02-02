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Роналду – самый богатый спортсмен в мире по версии Forbes, Месси – 2-й, ЛеБрон Джеймс – 3-й

03.02.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В рейтинге учитывались зарплаты, бонусы, а также доходы от рекламы за 2016 год.

Первое место занял форвард «Реала» Криштиану Роналду – 88 миллионов долларов (56 млн доходы в клубе + 32 млн реклама).

На второй позиции находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 81,4 млн (53,4 + 28).

Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс – 77,2 (23,2 + 54).

У форварда «Барселоны» Неймара – 21-я позиция (37,5 млн долларов).

23. Златан Ибрагимович («ПСЖ»/«МЮ») – 37,4

25. Гарет Бэйл («Реал») – 35,9

60. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 24,3

80. Бастиан Швайнштайгер («МЮ») – 22,4

83-84. Хамес («Реал») – 22,1

83-84. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 22,1

85. Эден Азар («Челси») – 22

Теннисистка Мария Шарапова, единственная из России в этом списке, занимает 88-е место – 21,9 млн долларов.

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

 

 
 
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Журнал Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

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