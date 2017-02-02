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НБА. «Вашингтон» выиграл у «Лейкерс», «Клипперс» уступили «Голден Стэйт» и другие результаты

03.02.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Лейкерс 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)
Дата проведения
3 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (33 + 11 передач), Бил (23), Гортат (21 + 14 подборов), М-ф Моррис (12 + 11 подборов), Портер (11)  старт; Берк (5), Убре (4), Смит (4), Саторански (3).
Лейкерс
Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Денг (17), Блэк (13 + 11 подборов), Янг (7), Мозгов (0)  старт; Кларксон (20), Уильямс (15), Нэнс (8), Ингрэм (5), Зубац (4), Рэндл (2).

 

Хьюстон – Атланта 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)
Дата проведения
3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (41 + 8 подборов + 8 передач), Капела (22 + 9 подборов), Андерсон (11), Беверли (9), Ариза (3)  старт; Гордон (13), Нене (4), Брюэр (3), Деккер (2).
Атланта
Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 подбора + 5 потерь), Миллсэп (16), Бэйзмор (7 + 6 передач), Шредер (5)  старт; Бембри (10), Мускала (9 + 8 подборов), Данливи (7), Дилэйни (2).

 

Сан-Антонио – Филадельфия 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)
Дата проведения
3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (19 + 8 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Грин (12), Бертанс (12), Паркер (1 + 6 передач)  старт; Миллс (12), Ли (12 + 9 подборов), Симмонс (11), Андерсон (4), Энтони (4), Джинобили (2), Мюррей (0), Форбс (0).
Филадельфия
Ильясова (25 + 10 подборов), Шарич (14 + 9 подборов + 7 потерь), Окафор (9 + 9 подборов), Стаускас (8), Макконнелл (4 + 7 передач)  старт; Луваву-Кабарро (9), Родригес (8), Рэндл (5), Холмс (4).

 

Клипперс – Голден Стэйт 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)
Дата проведения
3 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (31 + 8 подборов), Риверс (18 + 6 передач), Редик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 подборов)  старт; Кроуфорд (21), Спейтс (8), Басс (7), Мба а Муте (0), Джонсон (0).
Голден Стэйт
Карри (29 + 11 передач), Дюрэнт (26 + 8 подборов + 10 передач), Томпсон (21 + 7 подборов), МакГи (11 + 8 подборов), Маккоу (8 + 6 передач)  старт; Игудала (13), Кларк (11), МакАду (10 + 9 подборов), Луни (4), Варежао (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».

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