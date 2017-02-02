|
НБА. «Вашингтон» выиграл у «Лейкерс», «Клипперс» уступили «Голден Стэйт» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
3 февраля, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (33 + 11 передач),
Бил (23),
Гортат (21 + 14 подборов),
М-ф Моррис (12 + 11 подборов),
Портер (11) старт;
Берк (5),
Убре (4),
Смит (4),
Саторански (3).
- Лейкерс
-
Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь),
Денг (17),
Блэк (13 + 11 подборов),
Янг (7),
Мозгов (0) старт;
Кларксон (20),
Уильямс (15),
Нэнс (8),
Ингрэм (5),
Зубац (4),
Рэндл (2).
- Дата проведения
-
3 февраля, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (41 + 8 подборов + 8 передач),
Капела (22 + 9 подборов),
Андерсон (11),
Беверли (9),
Ариза (3) старт;
Гордон (13),
Нене (4),
Брюэр (3),
Деккер (2).
- Атланта
-
Хардуэй (33),
Ховард (24 + 23 подбора + 5 потерь),
Миллсэп (16),
Бэйзмор (7 + 6 передач),
Шредер (5) старт;
Бембри (10),
Мускала (9 + 8 подборов),
Данливи (7),
Дилэйни (2).
- Дата проведения
-
3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (19 + 8 подборов),
Дедмон (13 + 10 подборов),
Грин (12),
Бертанс (12),
Паркер (1 + 6 передач) старт;
Миллс (12),
Ли (12 + 9 подборов),
Симмонс (11),
Андерсон (4),
Энтони (4),
Джинобили (2),
Мюррей (0),
Форбс (0).
- Филадельфия
-
Ильясова (25 + 10 подборов),
Шарич (14 + 9 подборов + 7 потерь),
Окафор (9 + 9 подборов),
Стаускас (8),
Макконнелл (4 + 7 передач) старт;
Луваву-Кабарро (9),
Родригес (8),
Рэндл (5),
Холмс (4).
- Дата проведения
-
3 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гриффин (31 + 8 подборов),
Риверс (18 + 6 передач),
Редик (17),
Фелтон (9),
Джордан (9 + 7 подборов) старт;
Кроуфорд (21),
Спейтс (8),
Басс (7),
Мба а Муте (0),
Джонсон (0).
- Голден Стэйт
-
Карри (29 + 11 передач),
Дюрэнт (26 + 8 подборов + 10 передач),
Томпсон (21 + 7 подборов),
МакГи (11 + 8 подборов),
Маккоу (8 + 6 передач) старт;
Игудала (13),
Кларк (11),
МакАду (10 + 9 подборов),
Луни (4),
Варежао (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» сыграют в гостях с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Голден Стэйт».
-
На следующей неделе в Беларусь придут арктические морозы
12:47, Tut.by
-
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ
17:55, Tut.by
-
Российские СМИ не могут простить Лукашенко
14:30, БДГ
-
Россия устанавливает пограничную зону на границе с Беларусью. Как будем ездить в соседнюю страну?
15:08, Tut.by
-
Редкая болезнь превращает 10-летнюю девочку в "дерево"
12:34, Tut.by
-
10 шикарных анекдотов для ценителей хорошего юмора
11:46, Фактрум
-
В Березе по дороге на учебу пропала 15-летняя девушка
18:17, Tut.by
-
В ОДКБ прокомментировали "выход" Беларуси из организации
18:41, Sputnik Беларусь
-
В отношении бывшего директора филиала РУП "Институт мелиорации" возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий
13:25, БелаПАН
-
Путин прислал письмо ветерану Великой Отечественной войны из Чаус
21:46, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Игорь Воронков, Шкабара, Ковалюк и Степанов перешли в «Смолевичи-СТИ», Молош утвержден главным тренером, Гомелько стал тренером вратарей
23:00, Tribuna.com
-
Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом – это удар не только по Роме, но и по всей стране»
11:13, Tribuna.com
-
Владимир Цыплаков: «Дурнов и Рядинский не проходили в состав, у нас защитников хватает»
22:50, Tribuna.com
-
Экстралига. «Неман» против «Шахтера», «Юность» в гостях у «Динамо-Молодечно» и другие матчи
12:24, Tribuna.com
-
Белорусы в пятницу сразятся с румынами в Кубке Дэвиса
08:24, Sputnik Беларусь
-
При содействии Алейникова в Минске пройдет детский кэмп «Ювентуса», стоимость участия – до 800 рублей
09:18, Tribuna.com
-
"Манчестер Юнайтед" готов платить Гризманну €17,7 млн в год
13:25, Sputnik Беларусь
-
Все новости
Комментарии