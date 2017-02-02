|
КХЛ. Сэйв Скривенса попал в топ-5 лучших на 22-й неделе
03.02.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ представила топ-10 лучших сэйвов 22-й игровой недели регулярного чемпионата.
Лучшим стало спасение голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина в матче с московским «Динамо».
10. Александр Еременко («Динамо»)
9. Барри Браст («Слован»)
8. Илья Самсонов («Металлург» Мг)
7. Андрей Кареев («Нефтехимик»)
6. Михаил Бирюков («Торпедо»)
5. Бен Скривенс («Динамо» Минск)
4. Павел Францоуз («Трактор»)
3. Илья Сорокин (ЦСКА)
2. Василий Демченко («Трактор»)
1. Василий Кошечкин («Металлург» Мг)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ представила топ-10 лучших сэйвов 22-й игровой недели регулярного чемпионата.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии