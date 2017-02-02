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КХЛ. Сэйв Скривенса попал в топ-5 лучших на 22-й неделе

03.02.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ представила топ-10 лучших сэйвов 22-й игровой недели регулярного чемпионата. 

Лучшим стало спасение голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина в матче с московским «Динамо». 

10. Александр Еременко («Динамо»)

9. Барри Браст («Слован»)

8. Илья Самсонов («Металлург» Мг)

7. Андрей Кареев («Нефтехимик»)

6. Михаил Бирюков («Торпедо»)

5. Бен Скривенс («Динамо» Минск)

4. Павел Францоуз («Трактор»)

3. Илья Сорокин (ЦСКА)

2. Василий Демченко («Трактор»)

1. Василий Кошечкин («Металлург» Мг)

 
Теги: Минск
 
 
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КХЛ представила топ-10 лучших сэйвов 22-й игровой недели регулярного чемпионата.

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