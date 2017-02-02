﻿﻿ Лукашенко рассказал, как с больным коленом ездил в "Силичи". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко рассказал, как с больным коленом ездил в "Силичи"

03.02.2017 10:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет отказываться от идеи строительства в стране новых ледовых арен для того, чтобы в стране активнее развивался спорт и физическая культура.

Лукашенко рассказал, как с больным коленом ездил в "Силичи"
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко стыдно смотреть на игру ХК "Динамо-Минск" в КХЛ

"Я, несмотря на то, что у меня больное колено, поехал в "Силичи" (республиканский горнолыжный центр – Sputnik)", – сказал президент и добавил, что ему было "стыдно смотреть", что в белорусском горнолыжном центре не очень много посетителей.

"Я помню, с чего мы начинали – у нас было два человека, кто умел спуститься с горы на лыжах. Мне стыдно было, когда я ездил в Австрию и видел, сколько людей там умеют спускаться с горы. И я сказал Чижу (Юрию, главе компании "Трайпл" – Sputnik) одну гору построить, другую построило государство. И теперь, когда я приезжаю в "Силичи", я горд, когда вижу этих детей, которые умеют", – заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил, что у него есть желание, чтобы Беларусь была по-настоящему цивилизованным государством.

"Я хочу, чтобы мы не на бумаге были цивилизованной страной, а на самом деле. Болтовней и разговорами цивилизацию не построишь", – сказал Лукашенко. 

При этом он подчеркнул, что не откажется от идеи строительства в стране ледовых дворцов. "Мы это делали и будем делать", – сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства заявил, что не откажется от возведения в республике новых ледовых дворцов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Капский присутствует на встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика