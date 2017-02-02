МИНСК, 3 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко не будет отказываться от идеи строительства в стране новых ледовых арен для того, чтобы в стране активнее развивался спорт и физическая культура.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко стыдно смотреть на игру ХК "Динамо-Минск" в КХЛ

"Я, несмотря на то, что у меня больное колено, поехал в "Силичи" (республиканский горнолыжный центр – Sputnik)", – сказал президент и добавил, что ему было "стыдно смотреть", что в белорусском горнолыжном центре не очень много посетителей.

"Я помню, с чего мы начинали – у нас было два человека, кто умел спуститься с горы на лыжах. Мне стыдно было, когда я ездил в Австрию и видел, сколько людей там умеют спускаться с горы. И я сказал Чижу (Юрию, главе компании "Трайпл" – Sputnik) одну гору построить, другую построило государство. И теперь, когда я приезжаю в "Силичи", я горд, когда вижу этих детей, которые умеют", – заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил, что у него есть желание, чтобы Беларусь была по-настоящему цивилизованным государством.

"Я хочу, чтобы мы не на бумаге были цивилизованной страной, а на самом деле. Болтовней и разговорами цивилизацию не построишь", – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что не откажется от идеи строительства в стране ледовых дворцов. "Мы это делали и будем делать", – сказал президент.