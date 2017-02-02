Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему Ледовых дворцов в стране.

«Что касается Ледовых дворцов, то хочу получить от этих дворцов отдачу. Ледовые дворцы – не только для хоккея, как некоторые пытаются это связать с президентом. В моем возрасте достаточно и маленького пятачка, чтобы покувыркаться на льду с клюшкой и шайбой. Хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах.

Недавно, несмотря на свое больное колено, поехал в Силичи. Порадовался. Попал на детские соревнования. Вспомнил, как своего ребенка на лыжи ставил. Помню, с чего мы начинали. У нас было два человека, которые умели спускаться на горных лыжах. Мне стыдно было, когда я поехал в Австрию и попытался их освоить и увидел, сколько там детей катаются. Тогда Чижу было поручено построить гору, а за вторую взялось государство.

Точно так и в хоккее. Хочу, чтобы мы были цивилизованным народом не только на страницах газет и интернет-сайтов. Болтовней и разговорами цивилизацию в стране не построишь. Поэтому я делал это (строил Дворцы – прим.). Правда, скажу, что когда у нас было два катка, мы занимали четвертое место на Олимпиаде. По-моему в Японии или где там… А сегодня мы на Олимпиаду не попадаем. Поэтому нужно получить отдачу от того, что есть. Если мы пойдем по пути финнов, то я, вопреки мнениям, буду строить катки. Для того, чтобы люди занимались спортом. И это окупаемо. Меньше в аптеку будут ходить. Намеки на то, что президент слишком много построил Ледовых дворцов – никчемны. Будем делать все то, что в интересах наших людей», – сказал Лукашенко.