|
Капский присутствует на встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами
03.02.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель БАТЭ Анатолий Капский присутствует на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и журналистами.
По сообщению пресс-службы президента, в «большом разговоре» принимают участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу также приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель БАТЭ Анатолий Капский присутствует на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и журналистами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии