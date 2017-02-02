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Капский присутствует на встрече Лукашенко с представителями общественности и журналистами

03.02.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель БАТЭ Анатолий Капский присутствует на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и журналистами.

По сообщению пресс-службы президента, в «большом разговоре» принимают участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу также приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

ФОТО

 
 
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Руководитель БАТЭ Анатолий Капский присутствует на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и журналистами.

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