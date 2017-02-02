Руководитель БАТЭ Анатолий Капский присутствует на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и журналистами.

По сообщению пресс-службы президента, в «большом разговоре» принимают участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу также приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

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