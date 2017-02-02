Белорусский специалист Юрий Пышник высказался насчет возможного назначения Николая Писарева главным тренером национальной сборной.

«У нас имеются хорошие молодые специалисты — Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко. Но сейчас оба наставника работают в чемпионате России, они уже узнали, каково это — зарабатывать хорошие деньги.

Считаю, что достойной кандидатурой на пост главного тренера сборной является Игорь Криушенко. Он грамотный, ищущий наставник. Мне в его подходе к работе импонирует то, что он постоянно находит новые тактические ходы. Думаю, именно такой подход к делу и нужен рулевому национальной сборной. Это был бы самый лучший вариант.

Знаю, некоторые рекомендуют на вакантный пост Анатолия Байдачного. Но... Он уже пенсионер, здоровье не то.

Если Писарева все же назначат, это будет ошибкой нашей федерации. В большом футболе в должности главного тренера он работал лишь с молодежной сборной России, а это совсем другое. К Беларуси его ничего не привязывает. В случае неудачи он просто возьмет и уедет. А свой тренер — это другое дело. С него можно спросить. И поощрить. И наказать. И помочь. Наверняка и материально затраты на белорусского наставника были бы меньшими», – сказал Пышник.