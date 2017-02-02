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Валерий Карпин: «Были предложения стать главным тренером. Не договорились. Важнее всего адекватность приглашающих людей»
03.02.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о ситуации со своим трудоустройством.
– За последнее время были предложения тренировать?
– Да.
– Что удержало?
– Не договорились!
– По деньгам?
– Не буду говорить, что они значения не имеют. Но это не самое главное. Думаю, важнее всего адекватность и серьезность приглашающих людей. Двух экспериментов достаточно.
– Вы про «Мальорку» и «Торпедо» Армавир?
– Да.
– Сколько дней в неделю у вас отнимает работа на телевидении?
– Отнимала. Что будет дальше – посмотрим.
– Но ведь предложат же продлить завершившийся 31 декабря контракт?
– Предложили. Обсуждаем.
– О чем мечтаете?
– Работать там, где мне интересно.
– Например, в должности генерального директора?
– Боже упаси! Убедился – не мое. Рутина. Раз в неделю вырвался на игру, иногда на сборы съездил. Остальное время круглые сутки просиживаешь в офисе. Скука смертная.
– Тогда какую работу имели в виду?
– Любую. Вариантов много. Может, даже не в футболе, – сказал Карпин.
Напомним, Карпин назывался одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
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Валерий Карпин: «Были предложения стать главным тренером. Не договорились. Важнее всего адекватность приглашающих людей»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о ситуации со своим трудоустройством.
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