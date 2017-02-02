Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о ситуации со своим трудоустройством.

– За последнее время были предложения тренировать?

– Да.

– Что удержало?

– Не договорились!

– По деньгам?

– Не буду говорить, что они значения не имеют. Но это не самое главное. Думаю, важнее всего адекватность и серьезность приглашающих людей. Двух экспериментов достаточно.

– Вы про «Мальорку» и «Торпедо» Армавир?

– Да.

– Сколько дней в неделю у вас отнимает работа на телевидении?

– Отнимала. Что будет дальше – посмотрим.

– Но ведь предложат же продлить завершившийся 31 декабря контракт?

– Предложили. Обсуждаем.

– О чем мечтаете?

– Работать там, где мне интересно.

– Например, в должности генерального директора?

– Боже упаси! Убедился – не мое. Рутина. Раз в неделю вырвался на игру, иногда на сборы съездил. Остальное время круглые сутки просиживаешь в офисе. Скука смертная.

– Тогда какую работу имели в виду?

– Любую. Вариантов много. Может, даже не в футболе, – сказал Карпин.

Напомним, Карпин назывался одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.