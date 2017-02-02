3 февраля 2017 года в суде Первомайского района Минска в открытом судебном заседании началось рассмотрение уголовного дела по обвинению фанатов, которые в июне 2014 года распылили слезоточивый газ в троллейбусе №3.

Обвинение предъявлено шести фанатам «Партизана» по статье «Хулиганство» (339, Часть 3) – действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

По версии следствия, 29 июня 2014 года фанаты «Партизана» заметили на остановке Нестерова (на ангарской) фанатов минского «Торпедо», которые собирались на матч против Молодечно.

Обвиняемые начали цепляться к фанатам «Торпедо», угрожать насилием, запугивать. В итоге завязалась драка. В результате фанаты «Партизана» нанесли порядка 15 ударов одному из потерпевших и порвали куртку, стоимостью 60 новых рублей.

После драки, фанаты «Торпедо» сели в троллейбус и поехали на стадион. Их догнали на машине в районе остановки «Зимняя» и перегородили дорогу. Били по кузову троллейбуса руками и ногами. Потом один из обвиняемых схватил штанги и остановил троллейбус. А другой разбил рукой стекло задней двери.

Затем фанаты «Партизана» попытались проникнуть в салон, а затем распылили в салоне газовый баллончик.

Отметим, что потерпевшие фанаты «Торпедо» на суд не явились.