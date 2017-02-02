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Форвард «Стока» Берахино был тайно дисквалифицирован FA за положительную допинг-пробу

03.02.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Сток Сити» Сайдо Берахино в начале этого сезона, еще во время выступления за «Вест Бромвич», был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии.

В допинг-пробе футболиста было найдено вещество, помогающее в восстановлении. Проба была сдана во внесоревновательный период. Это вещество, название которого не упоминается, не входит в список запрещенных Всемирной антидопинговой организацией (WADA), но не соответствует правилам FA. Ассоциация имеет право отстранить футболиста на срок до полугода.

Берахино был тайно дисквалифицирован. Свой последний матч за основную команду «Вест Брома» англичанин сыграл 10 сентября, за команду U-23 – он не играл в период с 20 сентября по 12 декабря.

Сообщается, что FA решила отстранить игрока в тайном режиме – ассоциация посчитала, что такое наказание в лучшей степени поспособствует следованию игроку программе по восстановлению.

Срок дисквалификации истек, Берахино уже успел дебютировать за новый клуб.

 

 

 
 
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Форвард «Сток Сити» Сайдо Берахино в начале этого сезона, еще во время выступления за «Вест Бромвич», был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии.

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