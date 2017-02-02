Белорусский спортсмен Александр Богданович, ставший депутатом, рассказал о своей работе.

– Уже успели что-то сделать?

– Сейчас помогаю с лечением девочке с гемангиомой лица — нашел средства на дорогостоящий лазерный метод удаления образования. Помогаю людям готовить обращения к высокопоставленным лицам.

Сейчас вместе с председателем комиссии по национальной безопасности Валентином Михневичем занимаемся законопроектом о дисциплине боления на спортивных мероприятиях. Хочется, чтобы люди не боялись приходить на трибуны и поддерживать любимых атлетов.

– Первое публичное выступление в Доме правительства — насколько это волнительно?

– Знаете, для меня, в принципе, не стало проблемой переквалифицироваться из спортсмена в депутаты, благо давно привык к вниманию публики и телекамерам. Освоился я довольно быстро. То же касается и дебютного выступления. Единственное, трибуна для меня оказалась слишком низкой, читать было проблематично. Вещал, кстати, на тему «Правонарушения и реабилитация несовершеннолетних» — это мой первый законопроект, – сообщил Богданович.