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Гол нападающего «Юности» Когалева вышел в полуфинал среди лучших по итогам сезона в Лиге чемпионов
03.02.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в Хоккейной Лиге чемпионов. Шайба Александра Когалева вышла в следующую стадию.
Напомним, в своеобразном четвертьфинале голосования соперником нападающего команды «Юность-Минск» был хоккеист немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэль Вольф. В итоге за белоруса было отдано 83 процента голосов, за немца — лишь 17.
В полуфинале конкурентом Когалева будет американский форвард швейцарского «Берна» Райан Лаш и его гол в ворота команды «Ювяскюля». В четвертьфинале с результатом 59 против 41 процента он был признан лучшим в сравнении с шайбой финского хоккеиста «КалПа» Матиаса Мюттюнена в матче со шведским «Юргорденом».
Проголосовать за белорусского нападающего минской «Юности» можно
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Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в Хоккейной Лиге чемпионов.
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