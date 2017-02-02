Завершился первый этап голосования за лучший гол сезона в Хоккейной Лиге чемпионов. Шайба Александра Когалева вышла в следующую стадию.

Напомним, в своеобразном четвертьфинале голосования соперником нападающего команды «Юность-Минск» был хоккеист немецкого клуба «Ред Булл Мюнхен» Михаэль Вольф. В итоге за белоруса было отдано 83 процента голосов, за немца — лишь 17.

В полуфинале конкурентом Когалева будет американский форвард швейцарского «Берна» Райан Лаш и его гол в ворота команды «Ювяскюля». В четвертьфинале с результатом 59 против 41 процента он был признан лучшим в сравнении с шайбой финского хоккеиста «КалПа» Матиаса Мюттюнена в матче со шведским «Юргорденом».

Проголосовать за белорусского нападающего минской «Юности» можно здесь.