МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) потерпел поражение в стартовом поединке первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии, сообщает Sputnik.

Поединок между белорусом Ильей Ивашко и румыном Адрианом Унгуру (313) состоялся в пятницу в столичном Дворце спорта. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.