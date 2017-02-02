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Беларусь проиграла первый поединок в Кубке Дэвиса

03.02.2017 14:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) потерпел поражение в стартовом поединке первого раунда Евро-Африканской зоны I Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Румынии, сообщает Sputnik.

Поединок между белорусом Ильей Ивашко и румыном Адрианом Унгуру (313) состоялся в пятницу в столичном Дворце спорта. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:6, 7:5, 5:7, 4:6. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко (175-е место в мировом рейтинге) потерпел поражение в стартовом поединке первого раунда Евро-Африканской зоны...

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