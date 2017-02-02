Полузащитник «Крумкачоў» Александр Батищев сделал заявление по поводу ситуации с попытками со стороны клуба блокировать его переход в донецкий «Олимпик» и высказываний Дениса Шунто.

«В конце чемпионата встал вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ФК «Крумкачы» и подписании контракта на сезон 2017 г. Каково же было мое удивление, когда Шунто Д.П. заявил, что контракт мой действует до 30 декабря 2017 года. После спора с Шунто Д. П. меня и моего агента стороны решили считать действие контракта на год, до 2016, как и договаривались. Мы приступили к обсуждению условий по новому контракту. В результате переговоров мы пришли к соглашению. В январе 2017 года я приступил к работе в полной уверенности, что подписание нового контракта – простая формальность.

Числа 15 января Шунто Д. П. заявил мне, что оговоренные условия выполнить не может, и предложил работать на прежних. Я обсудил ситуацию с агентом, мы заявили, что будем искать другие варианты, и что если не получится, то я останусь в команде на сезон 2017 г. на его условиях. Агент ежедневно информировал Шунто Д. П. о результатах своей работы. 25 января Шунто предложил свое участие в поисках клуба. Агент дал согласие.

26 января поступило предложение подписать контракт с ФК «Олимпик» (Донецк). Шунто Д. П. был сразу проинформирован обо всем и о моём решении принять предложение. 27 января в 11ч. 30 мин. Шунто Д. П. заявил, что у меня действующий контракт (которого я так и не получил в течение года) и что если я покинул клуб, то он будет требовать деньги за мой трансфер.

Клуб имеет долг передо мной долг по премиальным в размере 2250 долларов США, который не выплачивается мне в течение года. Шунто Д. П. всячески пытается склонить меня к сотрудничеству на своих условиях. Нарушил все договоренности, которые были у нас. Поэтому я решил обратиться в АБФФ», – сообщил Батищев.

Денис Шунто: «Есть документ, подписанный самим Батищевым. Согласно ему, Александр не имеет к команде претензий по выплатам за 2016 год»